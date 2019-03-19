Вся семья в сборе: Skoda открывает новые возможности для семейного тест-драйва

Официальный дилер Skoda в Карелии "КМ-Центр" расширяет возможности: с 15 марта в нашем автосалоне можно протестировать любой автомобиль Skoda всей семьей в полном составе – в этом помогут детские автокресла, которые можно установить в любую модель марки.

Уникальный тест-драйв позволит каждому члену семьи оценить удобство и комфорт автомобилей чешского бренда.

С 15 марта клиенты дилерского центра "КМ-Центр" смогут протестировать модельный ряд марки SKODA даже вместе с самыми маленькими членами семьи: в автосалоне можно записаться на тест-драйв автомобилей, оборудованных детскими креслами. Совместный тест-драйв – это замечательная возможность провести время с близкими и вместе выбрать новый автомобиль.

SKODA – семейный бренд, поэтому все автомобили марки продуманы до мельчайших деталей, созданы с заботой и вниманием, в том числе к самым маленьким пассажирам. Именно поэтому оценить безупречное качество и комфорт моделей марки SKODA теперь смогут не только взрослые, но и дети.

Чтобы обеспечить безопасность маленьких пассажиров, для тест-драйва доступны три вида кресел, которые подходят для детей разного возраста: до 3-х лет (0-13 кг), от 3-х до 5-ти лет (9-18 кг) и старше 5 лет (15-36 кг). Все оборудование соответствует принятым стандартам безопасности и выполнено из высококачественных материалов, а потому надежно и рассчитано на долгий срок службы. Кресла устанавливаются в автомобиле при помощи креплений Isofix. Их можно разместить и на переднем сидении, отключив предварительно подушку безопасности. Детские автокресла входят в линейку аксессуаров SKODA, их также можно приобрести в нашем салоне.

Кроме того, клиенты дилерского центра "КМ-Центр" также смогут ознакомиться и приобрести другие оригинальные аксессуары SKODA, которые будут полезны для путешествия всей семьей: термоэлектрический холодильник, бокс для перевозки вещей на крыше, держатель для планшета, плечики для одежды, набор сеток для багажного отделения и ремень безопасности для собак.

Записаться на тест-драйв всей семьей можно по телефону +7(8142 )59-33-99 или на сайте km-auto.ru.

Пожалуйста, сообщите менеджеру Дилерского центра о желании пройти тест-драйв вместе с ребенком, и мы подготовим необходимое детское кресло для установки в интересующий Вас автомобиль.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж автомобилей официального дилера SKODA в Карелии "КМ-Центр":

г. Петрозаводск, Лесной пр. 55

телефон +7 (8142) 59-33-99

km@km-auto.ru

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