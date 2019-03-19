Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
13:06, 19 Марта 2019

Вся семья в сборе: Skoda открывает новые возможности для семейного тест-драйва

Загрузка...

Официальный дилер Skoda в Карелии "КМ-Центр" расширяет возможности: с 15 марта в нашем автосалоне можно протестировать любой автомобиль Skoda всей семьей в полном составе – в этом помогут детские автокресла, которые можно установить в любую модель марки.

Уникальный тест-драйв позволит каждому члену семьи оценить удобство и комфорт автомобилей чешского бренда.

С 15 марта клиенты дилерского центра "КМ-Центр" смогут протестировать модельный ряд марки SKODA даже вместе с самыми маленькими членами семьи: в автосалоне можно записаться на тест-драйв автомобилей, оборудованных детскими креслами. Совместный тест-драйв – это замечательная возможность провести время с близкими и вместе выбрать новый автомобиль.

SKODA – семейный бренд, поэтому все автомобили марки продуманы до мельчайших деталей, созданы с заботой и вниманием, в том числе к самым маленьким пассажирам. Именно поэтому оценить безупречное качество и комфорт моделей марки SKODA теперь смогут не только взрослые, но и дети.

Чтобы обеспечить безопасность маленьких пассажиров, для тест-драйва доступны три вида кресел, которые подходят для детей разного возраста: до 3-х лет (0-13 кг), от 3-х до 5-ти лет (9-18 кг) и старше 5 лет (15-36 кг). Все оборудование соответствует принятым стандартам безопасности и выполнено из высококачественных материалов, а потому надежно и рассчитано на долгий срок службы. Кресла устанавливаются в автомобиле при помощи креплений Isofix. Их можно разместить и на переднем сидении, отключив предварительно подушку безопасности. Детские автокресла входят в линейку аксессуаров SKODA, их также можно приобрести в нашем салоне.

Кроме того, клиенты дилерского центра "КМ-Центр" также смогут ознакомиться и приобрести другие оригинальные аксессуары SKODA, которые будут полезны для путешествия всей семьей: термоэлектрический холодильник, бокс для перевозки вещей на крыше, держатель для планшета, плечики для одежды, набор сеток для багажного отделения и ремень безопасности для собак.

Записаться на тест-драйв всей семьей можно по телефону +7(8142 )59-33-99 или на сайте km-auto.ru.

Пожалуйста, сообщите менеджеру Дилерского центра о желании пройти тест-драйв вместе с ребенком, и мы подготовим необходимое детское кресло для установки в интересующий Вас автомобиль.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж автомобилей официального дилера SKODA в Карелии "КМ-Центр":

г. Петрозаводск, Лесной пр. 55
телефон +7 (8142) 59-33-99
km@km-auto.ru

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2019, 15:22
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей
18.03.2019, 12:32
Никто, кроме нас
12.03.2019, 15:33
В поликлинике Петрозаводска умер мужчина
16.03.2019, 12:08
В подъезде жилого дома в Петрозаводске обнаружен труп мужчины
18.03.2019, 11:35
Родители погибших на Сямозере детей прокомментировали приговор виновным в трагедии в детском лагере
18.03.2019, 13:25
Как вся Карелия спасает 34-летнюю маму двойняшек, у которой диагностировали рак

Аналитика

18.03.2019 14:08
Тема недели
"Они виноваты и с этим будут жить" 2
Петрозаводский городской суд оправдал троих из шести подсудимых по делу о гибели 14 детей на Сямозере.
Зачем нужны губернаторы?
18.03.2019 13:40
Воздушные замки 9
13.03.2019 11:53
Год после голосования: жизнь, достойная выбора 7
13.03.2019 10:08
Большие машины – большие проблемы 4
11.03.2019 15:47
Вся аналитика

Чтиво

18.03.2019 12:32
Без политики
Никто, кроме нас
История о том, как вся Карелия спасает 34-летнюю маму двойняшек, у которой диагностировали рак желудка 4 стадии.
Весеннее обострение
13.03.2019 09:18
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
архив чтиво

Медиа

"Крымская весна" в Петрозаводске
18.03.2019 16:38
все фото и видео

Опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»