Вспомнив старые обиды, жительница Карелии воткнула нож в живот супругу

В Беломорске женщина засадила мужу нож в живот и ушла, сообщили в МВД Карелии.

В один из осенних дней 46-летняя жительница Беломорска и ее муж находились дома и распивали спиртное. На почве старых обид между ними возник конфликт, в ходе которого, по версии следствия, женщина схватила нож и нанесла обидчику удар в живот. После этого она покинула место происшествия, а пострадавший самостоятельно вызвал скорую помощь и полицию.

Разыскивать подозреваемую долго не пришлось. Через некоторое время она сама вернулась в квартиру и заявила стражам порядка, что к произошедшему не имеет никакого отношения.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело. В отношении фигурантки, у которой ранее уже возникали проблемы с законом, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.