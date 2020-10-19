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Вспомнив старые обиды, жительница Карелии воткнула нож в живот супругу

Новости. Криминал
12:01, 20 Октября 2020
фото: © *saipa
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В Беломорске женщина засадила мужу нож в живот и ушла, сообщили в МВД Карелии.

В один из осенних дней 46-летняя жительница Беломорска и ее муж находились дома и распивали спиртное. На почве старых обид между ними возник конфликт, в ходе которого, по версии следствия, женщина схватила нож и нанесла обидчику удар в живот. После этого она покинула место происшествия, а пострадавший самостоятельно вызвал скорую помощь и полицию.

Разыскивать подозреваемую долго не пришлось. Через некоторое время она сама вернулась в квартиру и заявила стражам порядка, что к произошедшему не имеет никакого отношения.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело. В отношении фигурантки, у которой ранее уже возникали проблемы с законом, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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