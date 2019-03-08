"Вспыльчивый, импульсивный и раздражительный человек"

Суд Петрозаводска ужесточил наказание священнику Ивану Петунову, который отбывает срок за то, что в пьяном виде насмерть сбил женщину.

Петунов отбывает срок в колонии-поселении в "девятке" на Птицефрабрике, но к поведению осужденного у администрации колонии очень много вопросов. Администрация вышла в суд с ходатайством об ужесточении священнику режима наказания – попросила перевести его в колонию общего режима.

Как рассказала представитель администрации колонии-поселения №9, 38-летний Петунов является злостным нарушителем порядка.

Исследуя представленные колонией документы, судья Петрозаводского городского суда Дмитрий Хромых сказал, что Петунов характеризуется как "вспыльчивый, импульсивный, невыдержанный и раздражительный человек". Он не принимает участие в общественной жизни колонии, в общении с представителями колонии допускает некорректное поведение.

Подробности - в материале "Столицы на Онего".