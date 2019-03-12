13:39, 12 Марта 2019
Вставшего на путь исправления заключенного в Карелии выпустили на свободу досрочно
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В следственном изоляторе №1 в Петрозаводске состоялось очередное заседание административной комиссии по рассмотрению ходатайств осужденных об условно-досрочном освобождении, сообщили в УФСИН Карелии.
На рассмотрение поступило одно ходатайство осужденного отряда хозяйственного обслуживания СИЗО-1 о предоставлении ему УДО.
Комиссия единогласно поддержала ходатайство, поскольку было отмечено, что отбывающий наказание встал на путь исправления, не имеет взысканий, выполняет все требования Правил внутреннего распорядка учреждения, участвует в общественной жизни отряда, а также предпринял все меры к дальнейшему трудоустройству после освобождения.
Члены ОНК также согласились с мнением администрации по предоставлению осужденному права на УДО.
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