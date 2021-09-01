Встречайте детскую СберКарту: как учиться пользоваться деньгами с 6 лет

СберБанк в День Знаний, 1 сентября, запустил уникальный детский продукт — бесплатную СберКарту.

В преддверии Восточного экономического форума её представил Первый Заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Детская карта позволяет ребёнку в возрасте с 6 до 14 лет расплачиваться в онлайн- и офлайн-магазинах, а родителю — контролировать его расходы. Детскую СберКарту можно оформить своему ребенку в любом отделении СберБанка и в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Преимущества карты

Всё как у взрослых. Как и «взрослый» аналог, детская СберКарта выпускается на пластиковом носителе — это означает, что оплачивать покупки можно как самой картой, так и смартфоном с функцией бесконтактной оплаты NFC. Оплата картой доступна в интернет-магазинах и в торговых точках, в том числе бесконтактно — достаточно приложить карту или смартфон к терминалу. Как и любую другую карту, детскую СберКарту можно подключить к электронным кошелькам: Google Pay, Samsung Pay или Apple Pay. Кроме того, дети будут получать 2% бонусами от СберСпасибо за каждую покупку по карте

Детский мобильный банк СберKids. Специальное приложение СберKids для смартфона помогает ребёнку учиться обращаться с деньгами. В нём можно посмотреть баланс карты, копить на мечту, расширять знания о финансах и кибербезопасности благодаря обучающим видео и тестам.

Родительский контроль в СберБанк Онлайн. Теперь в специальном разделе «Детские финансы» мобильного приложения СберБанк Онлайн собраны все финансовые сервисы: управление детскими картами, платежи за образование, детские страховки, советы по воспитанию и образованию детей. В нём же родитель может в любой момент перевести на СберКарту ребёнка деньги, отслеживать баланс, просматривать историю операций и устанавливать лимиты на покупки.

Быстрое онлайн-оформление. Полноценную именную банковскую карту для своего ребёнка родитель может заказать в несколько кликов в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Если в семье детей несколько, в приложении можно оформить карту для каждого ребёнка. Готовую карту можно забрать в любом удобном отделении банка, выбрав его в момент оформления карты. Для получения нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребёнка

Карта абсолютно бесплатна — и при выпуске, и в обслуживании, — её оформление не повлечёт за собой никаких дополнительных расходов.

«Родители осознают, что уже с походом в школу ребёнок должен понимать, что такое деньги и как с ними обращаться. Многие начинают выдавать младшим школьникам небольшие суммы на карманные расходы. Мы привыкли за всё платить картой, но детям родители ещё дают карманные деньги наличными. Поэтому мы запускаем детскую СберКарту — дебетовую карту с пластиком для ребёнка, которую можно оформить ребенку начиная с 6 лет.



Ребёнку со СберКартой будет доступно специальное мобильное приложение СберKids — это мобильный банк, адаптированный под потребности ребенка, с простым и понятным интерфейсом. Родители же могут посмотреть расходы ребёнка в СберБанк Онлайн и моментально перевести ему деньги, а в случае необходимости — установить лимиты. В общем, «держать руку на пульсе», контролируя ситуацию. Я считаю, что финансовые услуги для детей должны быть максимально доступными и безопасными, и исходя из этого принципа мы развиваем детский банкинг в России», — отметил Первый Заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Детская карта дополняет линейку СберКарт, в которую уже входят дебетовая, кредитная и молодёжная карты. Подробнее о детской СберКарте на сайте Сбербанка.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк