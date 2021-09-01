Реклама
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
01.09.2021 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
31.08.2021 13:09
Костомукша – это гармоничное сосуществование природы и человека (ВИДЕО)
28.08.2021 12:55
Жители Прионежского района помогают родному краю двигаться только вперед (ВИДЕО)
28.08.2021 10:59

Встречайте детскую СберКарту: как учиться пользоваться деньгами с 6 лет

Новости. Общество
11:34, 02 Сентября 2021
фото: © Сбербанк

Новости партнеров

СберБанк в День Знаний, 1 сентября, запустил уникальный детский продукт — бесплатную СберКарту.

В преддверии Восточного экономического форума её представил Первый Заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Детская карта позволяет ребёнку в возрасте с 6 до 14 лет расплачиваться в онлайн- и офлайн-магазинах, а родителю — контролировать его расходы. Детскую СберКарту можно оформить своему ребенку в любом отделении СберБанка и в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Преимущества карты

Всё как у взрослых. Как и «взрослый» аналог, детская СберКарта выпускается на пластиковом носителе — это означает, что оплачивать покупки можно как самой картой, так и смартфоном с функцией бесконтактной оплаты NFC. Оплата картой доступна в интернет-магазинах и в торговых точках, в том числе бесконтактно — достаточно приложить карту или смартфон к терминалу. Как и любую другую карту, детскую СберКарту можно подключить к электронным кошелькам: Google Pay, Samsung Pay или Apple Pay. Кроме того, дети будут получать 2% бонусами от СберСпасибо за каждую покупку по карте

Детский мобильный банк СберKids. Специальное приложение СберKids для смартфона помогает ребёнку учиться обращаться с деньгами. В нём можно посмотреть баланс карты, копить на мечту, расширять знания о финансах и кибербезопасности благодаря обучающим видео и тестам.

Родительский контроль в СберБанк Онлайн. Теперь в специальном разделе «Детские финансы» мобильного приложения СберБанк Онлайн собраны все финансовые сервисы: управление детскими картами, платежи за образование, детские страховки, советы по воспитанию и образованию детей. В нём же родитель может в любой момент перевести на СберКарту ребёнка деньги, отслеживать баланс, просматривать историю операций и устанавливать лимиты на покупки.

Быстрое онлайн-оформление. Полноценную именную банковскую карту для своего ребёнка родитель может заказать в несколько кликов в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Если в семье детей несколько, в приложении можно оформить карту для каждого ребёнка. Готовую карту можно забрать в любом удобном отделении банка, выбрав его в момент оформления карты. Для получения нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребёнка

Карта абсолютно бесплатна — и при выпуске, и в обслуживании, — её оформление не повлечёт за собой никаких дополнительных расходов. 

«Родители осознают, что уже с походом в школу ребёнок должен понимать, что такое деньги и как с ними обращаться. Многие начинают выдавать младшим школьникам небольшие суммы на карманные расходы. Мы привыкли за всё платить картой, но детям родители ещё дают карманные деньги наличными. Поэтому мы запускаем детскую СберКарту — дебетовую карту с пластиком для ребёнка, которую можно оформить ребенку начиная с 6 лет.
 
Ребёнку со СберКартой будет доступно специальное мобильное приложение СберKids — это мобильный банк, адаптированный под потребности ребенка, с простым и понятным интерфейсом. Родители же могут посмотреть расходы ребёнка в СберБанк Онлайн и моментально перевести ему деньги, а в случае необходимости — установить лимиты. В общем, «держать руку на пульсе», контролируя ситуацию.  Я считаю, что финансовые услуги для детей должны быть максимально доступными и безопасными, и исходя из этого принципа мы развиваем детский банкинг в России», — отметил Первый Заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Детская карта дополняет линейку СберКарт, в которую уже входят дебетовая, кредитная и молодёжная карты. Подробнее о детской СберКарте на сайте Сбербанка. 

ПАО Сбербанк 
Источник: Сбербанк

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.08.2021, 10:20
Шок: врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем
26.08.2021, 07:50
Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ
27.08.2021, 10:16
Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском
27.08.2021, 09:55
Супруга одного из отравившихся белорусов: Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать
30.08.2021, 10:43
Власти Карелии передали в аренду без торгов почти 9 гектаров земли в районе Ялгубы
27.08.2021, 21:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИИ, ПЕТРОЗАВОДСК ПОД ВОДОЙ И ШКОЛА ДЛЯ ФСБ

Аналитика

01.09.2021 16:07
Обществоведение
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
Родителям больше не надо беспокоиться об очереди на запись к узким специалистам, прохождении всех нужных анализов и ожидании прохождения диагностики.
Разбери фундамент голыми руками 4
01.09.2021 11:32
Право на отдых 1
31.08.2021 12:10
Будь разборчив. Пересмотр приоритетов сохранит Карелии репутацию чистого края
31.08.2021 09:45
Бюджетный эффект – чисто символический 3
30.08.2021 14:08
Вся аналитика

Чтиво

31.08.2021 15:40
Частная жизнь
Музыкальный «выстрел» из 90-х
Команда скейтбордистов модного американского бренда сняла в Петрозаводске клип под шуточную песню из эфира Карельского телевидения 30-летней давности.
Самый новый лазер в России начал работу в Карелии
31.08.2021 11:16
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
30.08.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»