Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова подготовила разъяснения об изменениях в законе о государственной регистрации субъектов бизнеса, которые вступают в силу с 1 сентября.

Изменения коснутся процедуры исключения индивидуальных предпринимателей из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) по решению регистрирующего органа.

В соответствии с новыми правилами индивидуальный предприниматель признается фактически прекратившим деятельность и может быть исключен из ЕГРИП по решению регистрирующего органа при одновременном соблюдении ряда условий. Каких именно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".