Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Чемпион мира по тхэквондо из Карелии Владислав Ларин женился (ФОТО) 1
Сегодня 06:40
Навального в тяжелом состоянии госпитализировали из-за отравления (ВИДЕО) 39
Сегодня 09:13
Алло, кто на проводе?
Сегодня 09:30
Пешеходную дорожку обустроят вдоль Лососинского шоссе 1
19.08.2020 18:20
Житель Карелии "добегался" до реального срока
19.08.2020 17:40

Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

Новости. Общество
12:52, 20 Августа 2020
фото: Николай Смирнов/ИА "Республика"
Загрузка...

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова подготовила разъяснения об изменениях в законе о государственной регистрации субъектов бизнеса, которые вступают в силу с 1 сентября.

Изменения коснутся процедуры исключения индивидуальных предпринимателей из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) по решению регистрирующего органа.

В соответствии с новыми правилами индивидуальный предприниматель признается фактически прекратившим деятельность и может быть исключен из ЕГРИП по решению регистрирующего органа при одновременном соблюдении ряда условий.

Каких именно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
14.08.2020, 16:07
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
16.08.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СУОЯРВИ В ФЕКАЛИЯХ, ВАНДАЛЫ В КАРЕЛИИ И ЗВЕЗДЫ НА ПРИРОДЕ

Аналитика

Сегодня 09:30
Капитал
Алло, кто на проводе?
Правоохранительные органы предупреждают об активизировавшихся в период пандемии мошенниках и призывают быть максимально бдительными и осторожными.
Теплотрасса с сюрпризом 2
19.08.2020 11:28
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным 1
18.08.2020 16:41
Комиссия Минкультуры России не приняла реставрацию Преображенской церкви 2
18.08.2020 09:33
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
14.08.2020 16:07
Вся аналитика

Чтиво

17.08.2020 10:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»