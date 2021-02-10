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Вступил в силу приговор жителю Карелии, который зверски забил родственника молотком

Новости. Криминал
07:30, 11 Февраля 2021
фото: pixabay
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Костомукшский городской суд назначил наказание местному жителю, который во время пьянки умышленно нанес родственнику 49 ударов молотком и 30 тупым предметом, зверски забив его до смерти.

Как сообщается на сайте судебной инстанции, 10 февраля вступил в силу приговор, вынесенный 13 ноября 2020 года Костомукшским городским судом. Тогда суд впервые постановил приговор по уголовному делу с участием коллегии присяжных заседателей. О рассмотрении в таком порядке ходатайствовал сам подсудимый.

Коллегия присяжных заседателей вынесла в отношении жителя Костомукши обвинительный вердикт. Установлено, что 18 марта 2018 года костомукшанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил былые обиды и напал на родственника. Он нанес ему не менее 49 ударов молотком и не менее 30 ударов тупым предметом по голове, туловищу, рукам и ногам. От причиненных травм потерпевший скончался на месте.

Также вердиктом присяжных заседателей подсудимый признан заслуживающим снисхождения. В соответствии с указанным вердиктом присяжных костомукшанин признан виновным в совершении умышленного убийства.

Суд назначил наказание жителю Костомукши в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также судом удовлетворены гражданские иски близких родственников погибшего на общую сумму 6 млн руб., взысканы процессуальные издержки.

Ранее Следком Карелии сообщал, что за зверское убийство родственника жителю Костомукши грозит 15 лет лишения свободы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-11 08:46:50
Какой кошмар. Самобытные снисхождение применяют к зверскому убийце.
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