Мужчина в Карелии забил до смерти молотком родственника

В Костомукше следователи возбудили дело в отношении местного жителя по обвинению в убийстве родственника.

По версии следствия, в ночь на 18 марта обвиняемый был пьян и находился дома в Костомукше. Он напал с молотком на своего родственника, причинив ему множественные телесные повреждения. В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый был задержан.

Мужчина арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Следкома Карелии.