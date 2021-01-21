Вступительные экзамены в вузы в 2021 году планируется провести в форме ЕГЭ

Выпускникам, которые не намерены поступать в вузы, могут разрешить не сдавать ЕГЭ, но для получения аттестата им придется сдать выпускные экзамены по русскому языку и математике.

Минпросвещения РФ разработало проект постановления правительства, в рамках которого предлагает в 2021 году провести вступительные испытания в российские вузы в форме ЕГЭ, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет ТАСС.

"Проектом постановления устанавливается, что единый государственный экзамен в 2021 году проводится как вступительные испытания при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета", - следует из пояснительной записки к документу.

Отмечается, что выпускникам, которые не намерены поступать в вузы, планируется разрешить не сдавать ЕГЭ, но для получения аттестата им придется сдать государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. Тем, кто будет поступать в 2021 году, нужно будет сдать ЕГЭ по русскому языку для получения аттестата.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период - с 12 по 17 июля, досрочный период из-за коронавируса отменен.