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ВТБ: активность мошенников в мае выросла на треть

Новости. Общество
15:50, 18 Мая 2022
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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ВТБ удалось спасти 2,8 млрд рублей средств клиентов — почти вдвое больше, чем за весь апрель.

ВТБ фиксирует рост активности мошенников в мае по сравнению с первой половиной апреля. Число обращений клиентов в контакт-центр и чат банка о звонках злоумышленников выросло на 30%. Для дополнительной защиты клиентских средств банк запустил единый раздел с настройками безопасности и рекомендациями в приложении ВТБ Онлайн.

За две недели мая ВТБ зафиксировал рост активности мошенников около 30% к аналогичному периоду апреля. В большей степени он относился ко второй части майских праздников: с 7 по 10 мая число обращений клиентов, которых беспокоили злоумышленники, выросло на четверть по сравнению с первыми майскими праздниками. В 95% случаев злоумышленники используют «гибридный» метод, включающий социальную инженерию и фишинг.

Всего с начала года ВТБ предотвратил уже 700 тыс. попыток злоумышленников совершить кражу денег со счетов клиентов. Это почти в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. Общий объем спасенных средств клиентов ВТБ составил почти 7 млрд рублей.

Чаще всего для обмана клиентов злоумышленники применяют входящие звонки робота для последующего переключения якобы на «специалиста ВТБ», ложную информацию об угрозе потери денежных средств или оформлении заявки на кредит мошенниками и возможности избежать потерь или заявок, переписку с использованием фальшивых документов (письма от банка, сканы удостоверений и пр.), а также переводы на «безопасный счет» или «специальный счет».

Совершенствуя способы защиты клиентов банк внедряет передовые технологии для сохранения их средств. В ВТБ Онлайн появился новый раздел «Профиль безопасность», который содержит настройки безопасности, рекомендации по безопасной работе в приложении и описанием зачем нужны те или иные настройки. Пользователь может настроить скрытие баланса своих счетов, вход в учетную запись по отпечатку пальца или с помощью Bluetooth (для смарт-часов и браслетов), установить нужные лимиты. Все актуальные полезные опции собраны в «Рекомендуемых настройках», чтобы клиенты могли максимально использовать возможности для сохранения средств и данных. Аналогичный раздел скоро планируется запустить и в интернет-банке ВТБ.

Также в марте ВТБ запустил собственный бесплатный определитель номер в приложении ВТБ Онлайн. Он предупреждает, если входящий вызов с неизвестного номера может совершаться мошенниками или содержать спам. В то же время определитель номера подскажет, если звонок может быть полезным. 

Источник: Банк ВТБ

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