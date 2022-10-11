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ВТБ увеличивает максимальную сумму кредита по паспорту до 300 тысяч рублей

Новости. Общество
14:58, 14 Октября 2022
фото: © пресс-служба ВТБ

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С 15 октября ВТБ повышает максимально возможную сумму по кредиту наличными, оформляемому по паспорту, со 100 до 300 тысяч рублей.

 

Минимальная ставка при заявке онлайн и оформлении страхования составит от 5,4%. Кроме того, клиентам банка также доступен экспресс-кредит до 100 тысяч рублей, который также можно оформить по паспорту.

Направить заявку на кредит наличными можно на сайте ВТБ, по телефону 1000 или в офисе банка. Максимальный срок кредита составляет 7 лет, при этом в случае непредвиденных ситуаций клиент имеет возможность раз в шесть месяцев пропустить очередной платёж без штрафов.

«Улучшая условия получения кредитов наличными только по паспорту и увеличивая для клиентов максимальную сумму до 300 тысяч рублей, мы продолжаем упрощать обслуживание заемщиков и делаем доступ к финансированию еще более простым. За последние три месяца мы значительно трансформировали свою кредитную линейку, предложив рефинансирование и возможность экспресс-кредитования, а также снизили количество документов, необходимых для получения кредита до 1,5 млн рублей. При этом мы традиционно внимательно следим за уровнем долговой нагрузки заёмщиков, чтобы не допустить их закредитованности», — комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

ВТБ — один из лидеров российского рынка кредитования наличными. За девять месяцев текущего года клиенты ВТБ оформили более 750 тыс. кредитов наличными на 461 млрд рублей. С 1 августа ВТБ запустил возможность рефинансирования кредитов по ставке 5,4% годовых, что позволяет заемщикам снизить свою платежную нагрузку.

 

Основные условия кредитования

Ставка с учетом скидки 0,4% при заявке онлайн. Для зарплатных клиентов ВТБ от 5,4% от 100 тыс. до 7 млн ₽ от 6 мес. до 7 лет. Срок: Для остальных клиентов от 5,4% от 1 до 7 млн ₽ от 6,9% от 100 тыс. до 1 млн ₽ от 6 мес. до 5 лет. Срок Для неработающих пенсионеров, получающих пенсию на карту ВТБ от 5,4% от 100 до 800 тыс. ₽ от 6 мес. до 5 лет. Срок Для остальных неработающих пенсионеров от 6,9% от 100 до 800 тыс. ₽ от 6 мес. до 5 лет.Процентная ставка по «Кредиту наличными» при заявке онлайн — при оформлении страхования — от 5,4 до 23,5% годовых при сумме кредита от 30 000 до 7 000 000 рублей и сроком от 6 до 84 мес (кратный 1 мес.). Без страхования — от 15,4 до 34,5% годовых. Неустойка за просрочку платежа — 0,1% в день от суммы невыполненных обязательств. Дополнительные комиссии не взимаются.

Реклама / ИНН 7702070139 / Банк ВТБ (ПАО)

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