ВТБ в Карелии на 17% нарастил объем вкладов розничных клиентов

По итогам первого полугодия объем средств, размещенных жителями Республики Карелия на депозитах и накопительных счетах в ВТБ, превысил 12,2 млрд рублей. Рост портфеля за этот период составил 17%.

Активнее всего клиенты банка размещали сбережения в период с февраля по апрель, в период рекордно высоких ставок, когда портфель сбережений вырос на четверть. К концу первого полугодия на вклады пришлось 54% портфеля банка в регионе, остальное - на накопительные счета.

У жителей республики востребованы и кредитные продукты банка. В первом полугодии они оформили в ВТБ розничные кредиты на 2,2 млрд рублей. Кредитный портфель физлиц банка в регионе по итогам шести месяцев превысил 19 млрд рублей.

Главным драйвером рынка остается жилищное кредитование. Ипотечный портфель по итогам полугодия составил 9,2 млрд рублей. Клиенты оформили в банке кредиты на приобретение жилья на сумму более 1 млрд рублей. Спрос на ипотеку продолжает расти и уже приблизился к значениям начала года.

Около половины от общего числа сделок в первом полугодии в Карелии прошло на льготных условиях. Наиболее популярной стала программа «семейная ипотека», в рамках которой выдано более 300 млн рублей. Свыше 180 млн – выдано по программе господдержки первичного жилья. Прошли первые сделки по новым льготным программам – «IT-ипотека» и ипотека под 3% для многодетных семей.

Портфель кредитов наличными банка составил 8,9 млрд рублей. За первое полугодие ВТБ выдал более 1,2 млрд рублей потребительских кредитов в регионе.

В 2022 году в республике растет количество выдач карт «Мир» и оборот по ним. Всего с начала года выдано более 9 тысяч карт, около трети из них клиенты оформили в цифровом виде. Оборот средств по выданным в регионе картам национальной платежной системы за первое полугодие составил 2,5 млрд рублей, это почти на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.