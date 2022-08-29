ВТБ в Карелии нарастил выдачу кредитов наличными в полтора раза

ВТБ в Республике Карелия в августе нарастил объемы выдач кредитов наличными на 49% по отношению к июлю. Рост количества выдач продолжается пятый месяц подряд.

Всего за восемь месяцев текущего года клиенты банка в регионе оформили более 3,6 тысяч потребительских кредитов на сумму свыше 1,8 млрд рублей.

С мая этого года ВТБ четыре раза снижал ставки по кредитам наличными. С 1 августа минимальная ставка составляет 5,4%. Она доступна клиентам при выборе программы страхования и дополнительного дисконта в 0,4 п.п. за подачу заявки дистанционно. Средства выдаются на любые цели в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей сроком до семи лет. По ставке 5,4% заемщикам также доступно рефинансирование, в рамках которого можно объединить до шести любых кредитов в один.

В августе ВТБ запустил экспресс-кредитование до 100 тысяч рублей на любые цели только по паспорту и с моментальным одобрением. Оформить заявку на экспресс-кредит можно на сайте ВТБ или в офисе банка, одобрение занимает не более 2 минут.

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