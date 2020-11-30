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Второй дата-центр заработает в арктической зоне в Карелии

Новости. Экономика
08:30, 01 Декабря 2020
фото: © Столица на Онего
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Компания "Дата-центр Арктика-2" подала заявку на получение статуса резидента Арктической зоны, планируя вложить в проект 895 млн рублей, сообщает ТАСС.

Еще один центр обработки данных на площадке завода компании "Русал" в Надвоицах Сегежского района начинает работу в Карелии. Компания "Дата-центр Арктика - 2" подала заявку на получение статуса резидента Арктической зоны РФ, планируя вложить в проект 895 млн рублей, сообщил ТАСС министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"Мы работаем над масштабными проектами. Это, например, компания "Дата-центр Арктика - 2", которая планирует инвестиции в размере 895 млн рублей для создания еще одного дата-центра в Надвоицах. Они уже работают над этим проектом, есть площадка на территории [завода] "Русала", - сказал собеседник агентства.

Первый дата-центр - "КЮ ДЦ" - сейчас получает господдержку в качестве резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Надвоицы", поэтому, согласно действующим правилам, не может претендовать на арктические льготы. Как отметил глава Минэкономразвития региона, "Арктика-2" и "КЮ ДЦ" являются разными, но "дружественными" проектами.

"У нас есть незагруженные оптоволоконные линии, которые позволяют нам развивать именно это направление. Наша северная территория достаточно приближена к европейской части Европы. Еще одно наше преимущество: мы - самый юг Арктики. Для Карелии это станет одним из направлений работы. Не буду предвосхищать, но есть несколько предпринимателей, инициаторов реализации инвестиционных проектов, с которыми мы сейчас тоже работаем по созданию дата-центров", - добавил Ермолаев.

Статус резидентов Арктической зоны в Карелии уже получили 4 компании на 52 рабочих мест и общим объемом инвестиций в размере 35 млн рублей: это "ИП Журавлев" с объектом в сфере придорожного сервиса, "Арктическая пуховая компания", фирма по производству красок из Костомукши "Ампила", а также тур-компания "Элит-профи". Заявка одобрена для проектов по строительству туристического комплекса в Сегежском района "Segezha Норд" (АФК-Система), а также компании ООО "Смарт", которая занимается ремонтом производственного оборудования, в том числе для костомукшского ГОКа "Карельский окатыш" (ПАО "Северсталь").

Кроме того, на территории Карелии арктическими льготами планирует воспользоваться еще один масштабный проект "Segezha-Запад" по строительству нового целлюлозно-бумажного комбината. Помимо целлюлозы он также будет производить беленую мешочную бумагу. "Вопрос места сейчас рассматривается. Это будет город Сегежа однозначно: новый ЦБК будет либо пристраиваться [к уже действующему Сегежскому ЦБК], либо он будет расположен рядом. Это вопрос технических решений. Окончательно проектно-сметная документация определит, как объект должен быть расположен", - добавил Ермолаев.

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