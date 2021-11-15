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Второй год пандемии для торговли в Карелии оказался хуже, чем предыдущий

Новости. Экономика
12:54, 28 Декабря 2021
фото: © ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Темпы роста розничной торговли в Карелии в январе–ноябре 2021 года замедлились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из данных Карелиястата о показателях отрасли.

В первый год пандемии, несмотря на ограничения, за 11 месяцев оборот розничной торговли вырос на 1,9% по сравнению с доковидным 2019 годом. В 2021 году отрасли не удалось сохранить эту динамику — рост составил всего 1,7%.

Ранее Карелиястат провел опрос руководителей торговых организаций с целью выяснить их ожидания на первый квартал 2022 год. Более 34% организаций ожидают сокращения объемов продаж. Из общего числа опрошенных 42,3% прогнозирует сокращение прибыли.

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