Второй год пандемии для торговли в Карелии оказался хуже, чем предыдущий

Темпы роста розничной торговли в Карелии в январе–ноябре 2021 года замедлились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из данных Карелиястата о показателях отрасли.

В первый год пандемии, несмотря на ограничения, за 11 месяцев оборот розничной торговли вырос на 1,9% по сравнению с доковидным 2019 годом. В 2021 году отрасли не удалось сохранить эту динамику — рост составил всего 1,7%.

Ранее Карелиястат провел опрос руководителей торговых организаций с целью выяснить их ожидания на первый квартал 2022 год. Более 34% организаций ожидают сокращения объемов продаж. Из общего числа опрошенных 42,3% прогнозирует сокращение прибыли.