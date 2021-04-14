Второй проект по производству оборудования для Китая стартовал на "Петрозаводскмаше"

Петрозаводский филиал компании "АЭМ-технологии" - завод "Петрозаводкмаш" - приступил к изготовлению оборудования для китайской АЭС "Сюйдапу" - это второй проект предприятия в Китае.

Как сообщила пресс-служба "Петрозаводскмаша", завод должен изготовить детали главного циркуляционного трубопровода для энергоблока №3 АЭС.

"Сегодня мы приступаем к изготовлению ГЦТ для второго проекта с Китаем — АЭС "Сюйдапу". Уверен, что работа в рамках реализации нового проекта будет полностью соответствовать ожиданиям наших партнёров и еще раз подтвердит высокие компетенции российского атомного энергетического машиностроения", — сообщил директор филиала "Петрозаводскмаш" Павел Марченко.

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