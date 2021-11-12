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Вторые сутки подряд в России коронавирусом заражаются более 40 тысяч человек

Новости. Общество
12:27, 12 Ноября 2021
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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За минувшие сутки в стране было зафиксировано 40 123 случая COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 40 123 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 3 466 — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 8 992 595 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 720 962.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 33 645 человек.

По данным на 12 ноября, за сутки в России подтверждено 1 235 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 252 926 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 ноября остаются 1 953 466 человек.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 336 человека, зарегистрировано 3 смерти, выздоровели 295 пациентов.

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Комментарии

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кир
2021-11-12 12:53:37
Для России естественно - дисциплины никакой.
Гость
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