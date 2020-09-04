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Вузы будут самостоятельно принимать решение о возврате онлайн-обучения

Новости. Общество
22:00, 04 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
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Вузы в регионах будут самостоятельно принимать решение о возможном переходе на дистанционное обучение, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

"Все зависит от эпидемиологической ситуации в регионе, в конкретном городе, в конкретном университете… Если будет эпидемиологическая ситуация ухудшаться, то, естественно, в регионах будут принимать соответствующие решения", - сказал Фальков в эфире канала "Россия 1". Его слова приводит RNS.

Он также добавил, что часть вузов уже воспользовались своим правом сдвинуть начало учебного года.

 

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