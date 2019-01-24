Введение соцнормы за электричество дало противоречивые результаты

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Эксперименты по введению социальной нормы энергопотребления для граждан дали противоречивые результаты.
Об этом заявил в ходе правительственного часа в Госдуме министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.
"Эксперименты завершились, их результаты получились противоречивыми. Эти предложения есть, они обсуждаются на площадках правительства. Пока позиция Минстроя – скорее нет, чем да. С этой позицией мы участвуем в консультациях", – сказал Якушев.
Подрорбности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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