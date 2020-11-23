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Введенные главой Карелии ограничения из-за COVID-19 не распространяются на театры и кинотеатры

Новости. Общество
08:05, 24 Ноября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Кинотеатры и театрально-концертные организации республики продолжат работу в прежнем режиме, сообщили в Минкультуры Карелии.

Демонстрация фильмов, показ спектаклей и концертных программ в Карелии проводятся при условии соблюдения ранее введенных ограничений: заполняемость зала не более чем на 25%, поэтапный вход и выход зрителей, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты.

Запрет на проведение до 15 января 2021 года спортивных, зрелищных, публичных мероприятий, введенный поправками в Распоряжение главы Карелии, не распространяется на деятельность театров, кинотеатров и концертных организаций.

Как указано в п. 10 Распоряжения главы от 23 ноября, организации и индивидуальные предприниматели могут продолжить проведение кинопоказов и театрально-концертных мероприятий.

Новогодние елки, детские праздники и другие массовые интерактивные мероприятия, которые в декабре и январе традиционно проводят учреждения культуры, в этом году не состоятся. Исключение составляют только мероприятия, о проведении которых было объявлено до 23 ноября 2020 года и которые возможно организовать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

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