Введено наказание за ложное экспертное заключение в сфере госзакупок

Минфин Карелии объясняет: с 7 января вступила в силу поправка к Административному кодексу РФ, согласно которой вводится ответственность за заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок.

Разъяснения по этому поводу опубликованы на официальном сайте министерства финансов Карелии.

Закон № 510-ФЗ КоАП РФ дополнен новой статьей 7.32.6, которая предусматривает административную ответственность для экспертов, экспертных организаций, уполномоченных представителей экспертной организации за дачу заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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