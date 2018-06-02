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Новости. Политика
15:34, 02 Июня 2018

Введут ли в России мораторий на повышение пенсионного возраста?

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В Государственную Думу внесли законопроект о недопущении предлагаемого правительством сценария пенсионной реформы.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Минфин и Минтруд уже направили в правительство свои варианты концепции повышения пенсионного возраста. Финансисты предлагают выход на пенсию для женщин в 63 года, для мужчин – в 65. Министерство труда разработало свой вариант: 65 лет – для мужчин и 60 – для женщин. Соответственно, в Карелии, где сейчас женщины выходят на пенсию в 50 лет, а мужчины – в 55, пенсионный возраст, как и по всей стране, может быть повышен на 5-7 и более лет. 

Одними из первых против повышения пенсионного возраста выступили коммунисты. Фракция КПРФ в Государственной Думе на днях внесла законопроект о недопущении такого сценария пенсионной реформы. Коммунисты предлагают ввести мораторий на повышение пенсионного возраста. Подробнее читайте здесь.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-06-02 16:02:39
Только повышать возраст и никаких гвоздей. Сильный руководитель никогда не спрашивал простолюдинов, а делал непопулярные реформы, которые сделали Россию мощной страной в былые времена.
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