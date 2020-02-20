Ввод жилья в Карелии в январе был полностью обеспечен за счет ИЖС

Все жилые дома, введенные в эксплуатацию в Карелии в январе 2020 года, были построены населением.

По данным Карелиястата, в первый месяц года было введено в действие 62 дома общей площадью 6,5 тыс. кв. метров.

Никакое другое жилье в январе в эксплуатацию не вводилось.

Ранее были опубликованы данные официальной статистики, согласно которым, удельный вес индивидуального жилищного строительства в общем объёме ввода жилья в Карелии в 2019 году составил 49,4%. Население вложило в ИЖС 2 млрд рублей. Глава Карелии Артур Парфенчиков сравнил влияние ИЖС на экономику республики с вводом в действие крупного завода. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".