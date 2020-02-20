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Ввод жилья в Карелии в январе был полностью обеспечен за счет ИЖС

Новости. Общество
09:50, 21 Февраля 2020
фото: pixabay
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Все жилые дома, введенные в эксплуатацию в Карелии в январе 2020 года, были построены населением.

По данным Карелиястата, в первый месяц года было введено в действие 62 дома общей площадью 6,5 тыс. кв. метров.

Никакое другое жилье в январе в эксплуатацию не вводилось.

Ранее были опубликованы данные официальной статистики, согласно которым, удельный вес индивидуального жилищного строительства в общем объёме ввода жилья в Карелии в 2019 году составил 49,4%. Население вложило в ИЖС 2 млрд рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сравнил влияние ИЖС на экономику республики с вводом в действие крупного завода.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-02-21 11:00:32
А зачем у нас целые министерства, если жилье строят только сами граждане. Достаточно небольших отделов, выделяющих участки и контролирующих соответствие проекту. Всё остальное уже есть в законах.
Гость
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