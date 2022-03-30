Вы хотите на майские праздники отдыхать 10 дней? (ОПРОС)

В этом году по производственному календарю у россиян нет десятидневных выходных на майские праздники.

Согласно производственному календарю, в 2022 году россияне должны отдыхать в мае следующим образом: с 1 по 3 мая, с 7 по 10 мая. А вот 4, 5 и 6 мая – это рабочие дни.

Были времена, когда правительство давало в начале мая россиянам 10-дневные каникулы. Сегодня этот вопрос лишь обсуждается в Госдуме.

Интересуемся у читателей: вы хотите на майские праздники отдыхать 10 дней подряд?

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