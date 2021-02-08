Выбираете управляющую компанию? Статья вам в помощь

На что обратить внимание при выборе управляющей компании – разбираемся с заместителем директора УК "КСМ-Комфорт" Натальей Лониной.

"Первое и самое главное для большинства собственников – тарифы. Если вы начинаете выбор с них, то смотрите не сухие цифры "N рублей за метр", а разберитесь, что конкретно входит в этот тариф. Сколько раз мы слышали вопрос: "Почему у вас тариф такой, а у другой управляющей компании на 2 рубля меньше?!" Разбираемся, со своей стороны предоставляем документ с полным описанием услуг, где подробно расписаны все позиции, периодичность и стоимость. Уточняем, что входит в тариф другой УК… И собственники разводят руками, им дали только цифры, а что в них входит, какие обязательства берёт на себя управляющая компания – остается непонятным. От таких бегите, не раздумывая.

Обязательно посмотрите, как организована работа управляющей компании, удобно ли будет вам с ней взаимодействовать. К примеру, клиенты КСМ-Комфорт могут обратиться к нам любым способом – оставить заявку на сайте, в соцсетях, отправить её через приложение, доступное всем собственникам наших домов, позвонить по телефону или лично прийти в офис. Кому как удобнее и привычнее. В ответ на заявку клиент получит смс с её номером и будет точно знать, что заявка принята в работу. Кроме того, мы предоставили собственникам возможность в мобильном приложении получать электронные квитанции и тут же их оплачивать.

Согласитесь, для современных людей это очень удобно. Не все собственники могут решать собственные проблемы в рабочее время, для многих важно иметь возможность обратиться в управляющую компанию за консультацией, справками или документами после окончания своего рабочего дня. Именно поэтому наш Центр обслуживания работает до 19.00.

Не последнюю роль играют отзывы. "Сарафанное радио" никто не отменял. Чаще всего клиентами "КСМ-Комфорт" хотят стать те, кто услышал о работе компании от друзей, знакомых и коллег.

И, наконец, имеет смысл узнать, сколько лет управляющая компания работает на рынке. Это один из важных критериев, это показатель стабильности и доверия. Очень часто недобросовестные компании "заманивают" людей к себе низкими тарифами, а через пару лет банкротятся, загоняя собственников в долги перед ресурсоснабжающими организациями. У нас в городе, к сожалению, такое не редкость".

О чём ещё следует задуматься при выборе управляющей компании, как не стать заложником нечистоплотной конкуренции и для чего нужны еженедельные отчёты о деятельности УК читайте в полном тексте интервью.

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