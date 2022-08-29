Выборы главы Карелии стартовали в республике

Сегодня в республике в 8 утра открылись 463 избирательных участка.

Сегодня в Республике Карелия открылись избирательные участки, на которых в течение трех дней — 9, 10, 11 сентября — местные жители будут избирать главу региона. Кроме того, в некоторых муниципалитетах в эти дни пройдут выборы в местные органы власти.







фото: Сергей Юдин / «Республика»

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На должность главы Карелии претендуют пять кандидатов: Анатолий Дударин («Демократическая партия России»), Иван Кадаяс (партия «Родина»), Артур Парфенчиков («Единая Россия»), Андрей Рогалевич («Справедливая Россия — Патриоты — за правду») и Евгений Ульянов (КПРФ).Выбирать депутатов местных советов, глав городских и сельских поселений будут в Кемском, Лахденпохском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пудожском, Сортавальском районах и Суоярвском муниципальном округе. Всего предстоит заместить более 400 мандатов и выборных должностей.Для того, чтобы все жители республики могли сделать свой выбор, все 463 избирательных участка будут работать в пятницу, субботу и воскресенье с 8:00 до 20:00. При этом 458 участковых избирательных комиссий — постоянные, а пять будут обеспечивать голосование в местах временного пребывания избирателей — в медучреждениях, на острове Кижи и так далее.