Выборы в сентябре пройдут в течение нескольких дней

Выборы в Госдуму и другие избирательные процессы в единый день голосования пройдут с 17 по 19 сентября.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документы ЦИК.

«Провести голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд — 17, 18 и 19 сентября 2021 года», — говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в пятницу.

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы на 19 сентября.

«С учётом рекомендаций Роспотребнадзора, опросов общественного мнения, дискуссии с экспертным сообществом мы пришли к выводу, что голосование на выборах в Государственную Думу и иных выборах должно пройти в течение нескольких дней. Первый приоритет — здоровье наших граждан», — заявила председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. Ее цитата приведена в Telegram-канале ЦИК страны.