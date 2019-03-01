Выбран лучший смартфон 2018 года

Стало известно, какой гаджет победил в номинации "лучший смартфон 2018 года" на премии Global Mobile Awards.

Huawei Mate 20 Pro победил в номинации "лучший смартфон 2018 года" на премии Global Mobile Awards, которая прошла в рамках Mobile World Congress в Барселоне. Об этом сообщает RNS.

Эксперты отметили камеру смартфона со стабилизацией, а также время автономной работы аппарата.

На звание лучшего смартфона прошлого года также претендовали

Какие еще модели претендовали на звание лучшего смартфона, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".