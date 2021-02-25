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Выдавать продуктовые карточки предлагают тем, у кого нет денег на оплату ЖКХ

Новости. Общество
09:23, 26 Февраля 2021
фото: pixabay
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Союз потребителей обратился к Минпромторгу с предложением запустить социальные "продовольственные карточки" людей, получающих жилищные субсидии.

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на письмо, направленное в ведомство.

Речь идет о тех россиянах, которые тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг более 22 процентов семейного дохода (это федеральный критерий для получения выплат). В 2019 году, напоминает газета, субсидии на ЖКУ получали около трех миллионов семей - 5,3 процента от всех семей в стране. Средняя сумма поддержки составила 1,6 тысячи рублей.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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