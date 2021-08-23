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Выделены деньги на научное исследование для реформы общественного транспорта в Петрозаводске

Новости. Общество
13:51, 25 Августа 2021
фото: © ПМУП «Городской транспорт»

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Власти Петрозаводска заплатят 27 млн рублей из городского бюджета для разработки комплексной схемы организации работы общественного транспорта.

Это следует из решения Петросовета, принятого на сегодняшней сессии.

Деньги пойдут на «выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации работы общественного транспорта на территории Петрозаводского городского округа», сказано в документе.

Ранее о смысле такого исследования написал на своей странице Вконтакте глава города Владимир Любарский.

Мы должны понимать куда, по какому графику, какой вид транспорта с каким количеством пассажиров будет перемещаться. Это не просто географическая или временная схема — это математическая модель с очень большим количеством переменных… Подготовка схемы должна базироваться на большом социологическом исследовании пассажиропотоков в разных точках города и ближайших к нему населенных пунктов Прионежского и Пряжинского районов», — считает мэр Петрозаводска.

Российский дорожный научно-исследовательский институт ФАУ «РОСДОРНИИ» предложил администрации Петрозаводска возможные варианты транспортной реформы, которая даст властям рычаги влияния на коммерческий общественный транспорт.

Эта тема обсуждалась в июле на совещании в мэрии с участием представителя «РОСДОРНИИ» Сергея Мокроусова.

По его словам, одним из вариантом может быть заключение так называемых брутто-контрактов между администрацией и автоперевозчиками. При такой схеме власти выплачивают перевозчикам деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. Плата за проезд от пассажиров будет поступать в бюджет муниципалитета.

Второй вариант — установка регулируемого тарифа.

«Муниципалитет доплачивает перевозчику определенную сумму. Таким образом власти получают  возможность регулировать и реагировать на невыполнение перевозчиком условий контракта», — пояснил Мокроусов.

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Комментарии

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nae
2021-08-25 14:27:51
Что то мне подсказывает, что оплата по километражу создаст проблему длинных, витиеватых и не удобных маршрутов для пассажиров, зато выгодных для перевозчика.
David.
2021-08-25 13:59:31
Ого!!! Хороший способ бабло освоить! :)
Гость
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