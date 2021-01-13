Выделить стариков в отдельную группу и собирать их вместе – ошибка, считает известный эпидемиолог Карелии

Заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов поделился своим взглядом на введенные в республике ограничительные меры для пожилых людей.

Минувшие новогодние каникулы не принесли особого улучшения эпидемической ситуации в Карелии. Ежедневно в республике выявляются сотни новых случаев коронавирусной инфекции, а десятки пациентов находятся в тяжелом состоянии. "Столица на Онего" попросила известного карельского эпидемиолога, заслуженного врача республики Александра Гаврилова поделиться своим мнением о введенных в республике ограничительных мерах.

– Решение выделить в отдельную группу лиц старше 65 лет и собирать их в одном и том же месте в одно и то же время, чтобы они могли приобрести себе жизненно необходимые товары, считаю ошибочным, – говорит Александр Гаврилов. – Похоже, оно могло быть взято из секретных руководств нашего условного противника по применению бактериологического оружия. Наши противники считают эффективным удар этим оружием по сосредоточенным (сконцентрированным, скученным) группам восприимчивых к заражению людей.

Какие могут быть наши контрмеры? Рассредоточить наши людские ресурсы при такой угрозе! В Западной Европе COVID-19 начался с крупных вспышек с высокой летальностью в круглосуточных пансионатах для пожилых. В Китае такого не было. Западная статистика заболеваемости и смертности породила у нас ложные выводы, что, в основном, болеют лица старших возрастов. Наука доказала, это не так. Восприимчивы все возрастные группы. И во всех этих группах наиболее тяжело болеют и чаще умирают люди c хроническими болезнями, при которых страдает иммунитет. Например, это онкологические заболевания, все формы диабета и т.д. Совсем необязательно, если человеку 65 лет и больше, чтобы он тяжело заболел! Иными словами, выделять эту возрастную группу людей, чтобы устанавливать для них особый общественный противоэпидемический режим – это ошибка. Другое дело, особый режим должен быть в учреждениях для ветеранов, других социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием в закрытых помещениях людей с отнюдь не железным здоровьем.

Хорошо! Пусть эксперты, предложившие изо дня в день собирать в магазинах в строго отведенные часы исключительно пожилых людей, правы! Какова логика такого решения? Зачем концентрировать изо дня в день в одних и тех же местах уязвимую группу населения? Ответ может быть только один: чтобы риски заражения у пожилых были выше, нежели у других групп населения!..

Подробнее читайте в интервью с Александром Гавриловым.