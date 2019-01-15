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Новости. Общество
20:40, 15 Января 2019
фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Выезд из России предлагают сделать платным

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При пересечении госграницы предлагают взимать 500 рублей.

В Российской Федерации предлагают ввести налог на выезд за границу. С такой инициативой выступила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ", пишет "Московский комсомолец".

Бизнесмены обратились с предложением на имя председателей верхней и нижней палат российского парламента - Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также в адрес руководителя Ростуризма Олега Сафонова. В документе, в частности, речь идет о том, чтобы ввести налог на выезд при пересечении государственной границы в размере 500 рублей для россиян и иностранных граждан.

Согласно задумке авторов предложения, полученные деньги можно будет направить на развитие российского туристического сектора.

Как считают представители ассоциации, в текущей международной обстановке вопросы развития туризма внутри страны приобретают особенную актуальность и в сложившейся ситуации наступил уникальный момент, позволяющий в короткие сроки возродить отечественную туристическую отрасль и сделать её конкурентоспособной.

В документе подчеркивается, что в бюджете на финансирование турсектора в ближайшие семь лет предполагается выделение 422,2 миллиардов рублей. Предлагаемые представителями бизнеса шаги позволят дополнительно получить до 35 миллиардов рублей, которые окажут помощь в переходе всей отрасли туризма на качественно иной уровень, говорится в документе.

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Комментарии

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gaudealis
2019-01-15 21:56:28
Официально заявляю: с момента введения такой меры я прошу считать меня взятым в заложники преступной организацией "Российская Федерация".
Мизантроп
2019-01-15 21:20:36
А въезд 1500. ДОЛЛАРОВ. Вот кровавые коммуняки недодумались, как извести 5 колонну, хе-хе-хе...
nae
2019-01-15 21:16:24
Я, честно говоря, в ауте от таких новостей. У меня ж психика не железная.
Сеня
2019-01-15 20:56:50
И это правильно …...как же необуть россиянина , это же святое дело чиновников .
Гость
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