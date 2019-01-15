Выезд из России предлагают сделать платным

При пересечении госграницы предлагают взимать 500 рублей.

В Российской Федерации предлагают ввести налог на выезд за границу. С такой инициативой выступила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ", пишет "Московский комсомолец".

Бизнесмены обратились с предложением на имя председателей верхней и нижней палат российского парламента - Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также в адрес руководителя Ростуризма Олега Сафонова. В документе, в частности, речь идет о том, чтобы ввести налог на выезд при пересечении государственной границы в размере 500 рублей для россиян и иностранных граждан.

Согласно задумке авторов предложения, полученные деньги можно будет направить на развитие российского туристического сектора.

Как считают представители ассоциации, в текущей международной обстановке вопросы развития туризма внутри страны приобретают особенную актуальность и в сложившейся ситуации наступил уникальный момент, позволяющий в короткие сроки возродить отечественную туристическую отрасль и сделать её конкурентоспособной.

В документе подчеркивается, что в бюджете на финансирование турсектора в ближайшие семь лет предполагается выделение 422,2 миллиардов рублей. Предлагаемые представителями бизнеса шаги позволят дополнительно получить до 35 миллиардов рублей, которые окажут помощь в переходе всей отрасли туризма на качественно иной уровень, говорится в документе.