890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водитель иномарки вылетел в кювет в Карелии и получил тяжелые травмы
Сегодня 12:44
В Петрозаводске водитель иномарки сбил шестилетнюю девочку
Сегодня 10:16
"Мы будем жить, как на арене театра": жители района Петрозаводска против уплотнительной застройки 5
Сегодня 09:00
В Карелии депутат не отчитался о доходах и лишился своего статуса 2
Сегодня 09:00

Выездное голосование в СНТ Прионежья вызывает большой интерес у дачников

Новости. Общество
18:01, 27 Июня 2020
Загрузка...

Продолжается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию; впервые оно проходит, в том числе, и в дачных кооперативах.

Сегодня голосовали первые дачники Прионежского района - в СНТ "Маяк". Всего в этом районе проголосовать на своих дачах пожелали порядка 4 тысяч человек.

С музыкой, флагами, воздушными шарами - выездное голосование в СНТ "Маяк" в Прионежском районе проходило празднично и с хорошим настроением. У дома председателя садового товарищества очередь - 80 человек пришли голосовать по поправкам в Конституцию. При входе на участок голосующим обрабатывают руки, выдают маски, перчатки, шариковую ручку - все ради безопасности дачников и членов комиссии.

Весь процесс оказался простым и быстрым. За полчаса все желающие (они заранее писали заявления о голосовании по месту нахождения) приняли участие в волеизъявлении по внесению поправок в основной документ государства.

Член кооператива Юрий Александров рассказал, что на даче ему голосовать очень удобно. Летом он здесь живет постоянно и в этот раз для того, чтобы проголосовать, ему и большинству соседей даже не пришлось выезжать для голосования на участки по месту прописки.

Дачник Михаил Рогозин, отметил что для того, чтобы выполнить свой гражданский долг ему пришлось лишь обогнуть два дома.

"Мы участвуем в таких масштабных для страны изменениях, потому что беспокоимся о своем будущем, будущем детей и внуков, и, конечно, хотим, чтобы им было хорошо и спокойно жить, учиться и работать в своей стране", - сказал участник голосования.



Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно. В Карелии с 8 утра до 8 вечера ежедневно работают 479 участков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей
2020-06-27 18:34:43
А в общественном туалете - не пробовали?
новый
2020-06-27 18:31:14
У большинства либерастнутой шелупони нет загородных домов. Потому и истерят :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
25.06.2020, 15:48
Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь
26.06.2020, 08:51
Число зараженных COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 44
20.06.2020, 09:23
Прирост зараженных COVID-19 в Карелии выше общероссийского

Аналитика

26.06.2020 14:20
Обществоведение
Как жители Старой Кукковки вступили в борьбу с застройщиками 3
Уплотнительная застройка в Петрозаводске привела к конфликту жителей Старой Кукковки и представителей строительной компании, которая решила возвести в частном секторе высотные дома.
Депутаты Законодательного собрания прокомментировали отчет главы Карелии о результатах деятельности правительства республики за 2019 год
25.06.2020 18:33
Геннадий Боднарчук: "В вопросах качества компромиссы неприемлемы" 1
25.06.2020 12:40
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
23.06.2020 12:13
"Изжога после ягодного бизнеса" 1
22.06.2020 15:31
Вся аналитика

Чтиво

25.06.2020 12:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
17.06.2020 12:30
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»