Выездное голосование в СНТ Прионежья вызывает большой интерес у дачников

Продолжается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию; впервые оно проходит, в том числе, и в дачных кооперативах.

Сегодня голосовали первые дачники Прионежского района - в СНТ "Маяк". Всего в этом районе проголосовать на своих дачах пожелали порядка 4 тысяч человек.



С музыкой, флагами, воздушными шарами - выездное голосование в СНТ "Маяк" в Прионежском районе проходило празднично и с хорошим настроением. У дома председателя садового товарищества очередь - 80 человек пришли голосовать по поправкам в Конституцию. При входе на участок голосующим обрабатывают руки, выдают маски, перчатки, шариковую ручку - все ради безопасности дачников и членов комиссии.



Весь процесс оказался простым и быстрым. За полчаса все желающие (они заранее писали заявления о голосовании по месту нахождения) приняли участие в волеизъявлении по внесению поправок в основной документ государства.

Член кооператива Юрий Александров рассказал, что на даче ему голосовать очень удобно. Летом он здесь живет постоянно и в этот раз для того, чтобы проголосовать, ему и большинству соседей даже не пришлось выезжать для голосования на участки по месту прописки.



Дачник Михаил Рогозин, отметил что для того, чтобы выполнить свой гражданский долг ему пришлось лишь обогнуть два дома.

"Мы участвуем в таких масштабных для страны изменениях, потому что беспокоимся о своем будущем, будущем детей и внуков, и, конечно, хотим, чтобы им было хорошо и спокойно жить, учиться и работать в своей стране", - сказал участник голосования.





Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно. В Карелии с 8 утра до 8 вечера ежедневно работают 479 участков.