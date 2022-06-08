Выход парламента Карелии из международной организации позволит сэкономить бюджетные деньги

Законодательное собрание Карелии выйдет из состава стран-участниц Международной Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ), а сэкономленные членские взносы направит на социальные нужды.

Соответствующий проект постановления сегодня поддержал комитет по госустройству и местному самоуправлению парламента республики.

По пояснительной записке к документу говорится, что такое решение принято в связи с позицией министерства иностранных дел России. Ранее ведомство направило в адрес министров иностранных дел стран-членов Совета государств Балтийского моря уведомление о выходе из данной организации. Одновременно было принято решение о выходе из этой организации делегации Федерального Собрания РФ.

«Высвободившиеся в связи с прекращением уплаты ежегодных взносов в единую финансовую систему Парламентской конференции Балтийского моря бюджетные средства будет предложено перераспределить на приоритетные социально значимые направления, в том числе на комплектование книжных фондов библиотек в населенных пунктах республики», — говорится в документе парламента Карелии.

Ранее председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович заявил, что страны-участницы ПКБМ «использует ее для нападок на Россию».