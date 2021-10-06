Выходец из Карелии, возглавляющий саратовское УФСИН, увольняется после скандала с изнасилованием арестантов

Полковник из Карелии Алексей Федотов, возглавивший УФСИН по Саратовской области, подал в отставку после сообщений о пытках в тюремной больнице.

Глава саратовского УФСИН, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал прошение об отставке. Ранее в тюремной больнице Саратовской области произошел скандал с предполагаемыми пытками заключенных. Об этом информирует «Interfax».

«Федотов написал рапорт об отставке. В настоящее время он находится в отпуске, из которого, возможно, на работу не вернется», — процитировало издание слова своего источника.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал материалы. свидетельствующие об изнасилованиях заключенных. После этого ФСИН начала проверку сообщений о пытках.

«В сети Интернет была опубликована видеозапись с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. Автор публикации утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН России Александром Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России», — сообщает пресс-бюро службы.

Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Дело было возбуждено по опубликованной в прессе информации об изнасилованиях в колонии.

Ранее говорилось, что основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что организация получила в распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей. Среди них — материалы о предположительном применении пыток в областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН по Саратовской области. По словам Осечкина, на кадрах запечатлено, как заключенных раздевают догола, связывают, избивают, совершают в отношении них сексуальное насилие. «Это носило системный характер. Людей били, насиловали, истязали, и все происходящее снималось на видео», — сказал Осечкин. Его слова приводит «Interfax». Общественники намерены опубликовать имеющиеся у них видеоматериалы.

Нынешний глава саратовского УФСИН Алексей Федотов прежде трудился в Карелии на посту первого заместителя начальника местного УФСИН. Затем он занял аналогичную должность в Саратовской области, после чего возглавил там УФСИН.

Как сообщали «Вести Карелии», Алексей Федотов родился в Сортавале. В начале трудового пути он преподавал физическую культуру в школе, затем связал карьеру с системой исправления наказаний.