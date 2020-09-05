Путин избавил от приставки "врио" главу саратовского УФСИН, прибывшего из Карелии

Полковник из Карелии Алексей Федотов возглавил УФСИН по Саратовской области.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Федотов ранее служил первым заместителем руководителя ведомства. В феврале этого года он возглавил УФСИН Саратовской области в статусе временно исполняющего обязанности, сообщил "СарБК".

До этого Федотов был первым замглавы УФСИН по Карелии, где работал с 2015 года. Предшественником Федотова в Саратове был Геннадий Казаков.

Ранее отмечалось, что сегодня в Саратовской области с населением свыше 2,4 млн человек имеется 10 колоний, 2 сизо и тюрьма, в которой отбывают наказание рецидивисты, в том числе осужденные к пожизненному лишению свободы.

Для сравнения: в Карелии, где зарегистрированы более 600 тысяч человек, насчитывается 5 колоний и 2 СИЗО.