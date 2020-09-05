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Путин избавил от приставки "врио" главу саратовского УФСИН, прибывшего из Карелии

Новости. Общество
10:59, 06 Сентября 2020
фото: © УФСИН по Саратовской области
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Полковник из Карелии Алексей Федотов возглавил УФСИН по Саратовской области.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Федотов ранее служил первым заместителем руководителя ведомства. В феврале этого года он возглавил УФСИН Саратовской области в статусе временно исполняющего обязанности, сообщил "СарБК".

До этого Федотов был первым замглавы УФСИН по Карелии, где работал с 2015 года. Предшественником Федотова в Саратове был Геннадий Казаков.

Ранее отмечалось, что сегодня в Саратовской области с населением свыше 2,4 млн человек имеется 10 колоний, 2 сизо и тюрьма, в которой отбывают наказание рецидивисты, в том числе осужденные к пожизненному лишению свободы.

Для сравнения: в Карелии, где зарегистрированы более 600 тысяч человек, насчитывается 5 колоний и 2 СИЗО.

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Комментарии

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Свободу Ивану Савельеву ! Позор ночному фотографу.
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2020-09-06 13:09:34
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