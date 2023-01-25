Выходить на лед озер в Карелии с каждым годом становится все опаснее

Лед на небольших озерах Карелии становится белым и непрочным из-за глобального потепления.

Об этом сообщили в Карельском научном центре РАН, ссылаясь на результаты исследования озер Северного полушария, в том числе, в Карелии. В международный коллектив ученых вошли специалисты Института водных проблем Севера КарНЦ РАН.

«Из-за глобального потепления серьезно меняются толщина, структура льда и вместе с этим – его несущая способность... Если раньше лед в основном был прозрачный и прочный – так называемый, кристаллический, то в последние годы все больше становится доля менее прочного белого льда. Он образуется, когда выпавший на поверхность льда снег пропитывается водой и замерзает. При температуре воздуха -0,5 °C прочность белого льда в два раза ниже, чем кристаллического», - сообщили в КарНЦ РАН.



Подробнее об этой работе и выводах ученых говорится в публикации на официальном сайте научного центра.