Выяснилось, что водители «маршруток» в Петрозаводске нарушают правила перевозки пассажиров

Прокуратура Петрозаводска в ходе проверки зафиксировала нарушения маршрутов и расписания работниками одной из транспортных компаний карельской столицы, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку деятельности одной из транспортных компаний после обращения инвалида первой группы.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что водители этой компании не соблюдают утвержденные маршруты и расписание движения транспортных средств.

Данные нарушения послужили основанием для внесения представления. В результате организация приняла меры — усилила контроль за соблюдением действующего расписания. Сотрудник организации, виновный в нарушении прав граждан, был привлечен к дисциплинарной ответственности.