Реклама
Видеонаблюдение на выборах в Карелии будет организовано практически на всех участках
07.08.2021 13:05
Все участники избирательного процесса в Карелии получат доступ к видеонаблюдению
06.08.2021 12:43
Завершилось выдвижение кандидатов на выборах депутатов Заксобрания Карелии
03.08.2021 16:26

Выяснилось, что водители «маршруток» в Петрозаводске нарушают правила перевозки пассажиров

Новости. Общество
16:50, 09 Августа 2021
фото: © vestirama.ru

Новости партнеров

Прокуратура Петрозаводска в ходе проверки зафиксировала нарушения маршрутов и расписания работниками одной из транспортных компаний карельской столицы, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку деятельности одной из транспортных компаний после обращения инвалида первой группы.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что водители этой компании не соблюдают утвержденные маршруты и расписание движения транспортных средств.

Данные нарушения послужили основанием для внесения представления. В результате организация приняла меры — усилила контроль за соблюдением действующего расписания. Сотрудник организации, виновный в нарушении прав граждан, был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2021-08-09 17:25:37
Они об этом не знали? Уже и 12-й маршрут перестал сегодня в городе ходить, не говоря о 20-м, например.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.08.2021, 17:20
Названо время, когда гимнастка из Петрозаводска будет выступать на Олимпийских играх в Токио
05.08.2021, 15:14
В Карелии временно перекроют две федеральные трассы
06.08.2021, 15:53
Власти Петрозаводска требуют убрать торговую палатку с арбузами у железнодорожного перехода
04.08.2021, 06:40
Мертвую ряпушку выбросило на берег озера в Карелии (ВИДЕО)
07.08.2021, 15:42
Дети из Карелии госпитализированы в Краснодарском крае с кишечной инфекцией
08.08.2021, 14:14
Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных

Аналитика

04.08.2021 17:00
Обществоведение
«Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира» 3
Археолог Александр Жульников считает, что в Карелии необходимо создание музея-заповедника древних наскальных изображений.
Город мастеров 2
04.08.2021 10:57
Директор Баренц-групп: «Мечта о "Доме у воды" становится реальностью»
03.08.2021 12:42
Пожары не страшны
03.08.2021 09:00
Налоговики оказались бессильны перед «серым туризмом» 5
02.08.2021 15:23
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:50
Без политики
Форелевод и владелец производства «Ягоды Карелии» стали лицами кампании Россельхозбанка в поддержку отечественных аграриев
Коммуникационная кампания Россельхозбанка по популяризации отечественных продуктов питания из разных уголков страны набирает ход.
Строительная компании «Век»: признание на высшем уровне
05.08.2021 09:00
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 7
30.07.2021 11:53
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»