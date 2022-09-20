Выяснилось, на сколько реальная средняя зарплата в Карелии отличается от номинальной

Средняя номинальная начисленная заработная плата в Карелии достигла 53593,3 рубля.

Об этом сообщает Карелиястат на основании данных официальной статистики за июль.

По сравнению с июлем 2021 года зарплата в Карелии выросла на 12,3%, но этот рост «съела» инфляция.

С учетом роста цен реальный размер средней зарплаты, характеризующий ее покупательную способность, снизился на 3,2%.