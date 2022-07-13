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Выяснилось, почему женщина в Карелии сделала смертельную «отбивную» из лица своего возлюбленного

Новости. Криминал
14:44, 19 Июля 2022
фото: © СУ СК РФ по РК

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Следственные органы Карелии назвали причину по которой жительница Кондопоги ударила своего сожителя молотком для приготовления отбивных котлет, что привело к его гибели.

Об обстоятельствах дела сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

«От обвиняемой поступило заявление о явке с повинной, в котором она объяснила, что нанесла потерпевшему телесные повреждения в ходе очередной ссоры из-за бытовых причин. Вину свою признает полностью», — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Карелии заявила, что дело направлено в суд.

По версии следствия, 47-летняя обвиняемая поссорилась с мужчиной и два раза ударила его деревянным кухонным молотком по лицу.  Он не стал обращаться за медицинской помощью, а через несколько дней скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Следствие квалифицировало это преступление по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное с применением предмета, использованного в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

 

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