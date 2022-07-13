Выяснилось, почему женщина в Карелии сделала смертельную «отбивную» из лица своего возлюбленного

Следственные органы Карелии назвали причину по которой жительница Кондопоги ударила своего сожителя молотком для приготовления отбивных котлет, что привело к его гибели.
Об обстоятельствах дела сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
«От обвиняемой поступило заявление о явке с повинной, в котором она объяснила, что нанесла потерпевшему телесные повреждения в ходе очередной ссоры из-за бытовых причин. Вину свою признает полностью», — говорится в сообщении.
Ранее прокуратура Карелии заявила, что дело направлено в суд.
По версии следствия, 47-летняя обвиняемая поссорилась с мужчиной и два раза ударила его деревянным кухонным молотком по лицу. Он не стал обращаться за медицинской помощью, а через несколько дней скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.
Следствие квалифицировало это преступление по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное с применением предмета, использованного в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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