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Выяснилось, зачем будут строиться мусороперегрузочные станции по всей Карелии

Новости. Общество
09:09, 25 Октября 2022
фото: © КЭО

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Компания «Карельский экологический оператор» собирается покрыть территорию Карелии сетью мусороперегрузочных площадок и потратить на это почти миллиард рублей.

Мусорная реформа, о которой не первый год говорят власти Карелии, медленно, но все же набирает обороты. После презентации проекта строительства экотехнопарка с мусороперерабатывающим заводом в Орзеге, было объявлено, что следующим шагом станет создание сети мусороперегрузочных площадок по всей республике. Теперь становится понятно, как это может выглядеть на практике.

О планах «Карельского экологического оператора» говорится в его инвестиционной программе, которую 7 октября утвердило министерство природных ресурсов и экологии республики. Согласно этому документу, мусороперегрузочные площадки или станции должны быть построены на территории Костомукшского городского округа, Лоухского, Питкярантского, Сегежского, Олонецкого и Медвежьегорского районов. Туда буду свозить твердые коммунальные отходы из соседних районов.

В четырех районах это будут площадки только для перегрузки мусора, а еще в двух районах их оснастят оборудованием для сортировки мощностью 25 и 40 тонн в год. Мусоровозы будут привозить отходы на станцию, там их отсортируют, спрессуют под высоким давлением и погрузят в фуры, которые повезут их на мусороперерабатывающий завод — его, как известно, собираются строить под Орзегой.

В министерстве утверждают, что даже те площадки, где не планируется установка оборудования для сортировки, будут принципиально отличаться от обычных свалок.

Об этом читайте в статье «Миллиард на борьбу с мусором».

 

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Миллиард на борьбу с мусором
Компания «Карельский экологический оператор» собирается покрыть территорию Карелии сетью мусороперегрузочных площадок и потратить на это почти миллиард рублей.
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