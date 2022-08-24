Выявлены нарушения по начислению платы за услуги ЖКХ управляющими компаниями Петрозаводска

Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору Карелии в июле выявил нарушения со стороны управляющих компаний ООО «ПСК+» и ООО «Гарантия-плюс».

Об этом говорится в официальном сообщении комитета.

Нарушения были выявлены в ходе внеплановых проверок, согласованных с прокуратурой.

«В ходе проверок выявлены факты ненадлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах, а также нарушения по начислению платы за жилищные услуги», — пояснили в Госкомитете.

По итогам проверок возбуждены дела об административных правонарушениях, в адрес организаций направлены предостережения к устранению выявленных нарушений. К ответственности привлечены руководители управляющих компаний. Общая сумма штрафов, возложенных на должностных лиц, составила 100 тысяч рублей.