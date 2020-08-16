Выявлены нарушения в работе мэрии Петрозаводска по ликвидации долгостроев

Контрольно-счетная палата Петрозаводска выявила нарушения в работе администрации города по сокращению количества объектов незавершенного строительства.
Об этом говорится в докладе Палаты о результатах экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в первом полугодии 2020 года.
Ревизоры проанализировали меры, которые принимала администрация Петрозаводска для сокращения объема и количества объектов незавершенного строительства за 2018-2019 годы.
Какие нарушения законодательства были обнаружены, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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