Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:00, 04 Февраля 2018

Вылет рейса "Москва-Петрозаводск" задержался на два часа из-за "снегопада века"

По теме

Отель "Карелия" подал в суд на журнал из-за слишком откровенных фото
04.02.18 15:38
ФОТО и ВИДЕО: Жители Петрозаводска поддержали олимпийцев забегом в семейных трусах и керлингом с утюгами
04.02.18 09:00
Какие события ожидаются сегодня в Петрозаводске и Карелии?
04.02.18 08:30
Все новости
Загрузка...

В столичном регионе продолжается мощный снегопад, который стал причиной задержки более сотни рейсов.

 Четвертого февраля авиарейс "Москва-Петрозаводск" задержался на два часа. Самолет должен был вылететь из Домодедово в 12-50, однако фактическое время вылета сдвинулось на 14-54. Соответствующая информация содержится на сайте аэропорта Домодедово.

Как сообщает "Коммерсантъ", по состоянию на 14:10 в столичных аэропортах отменены 30 рейсов (25 в Домодедово и 5 во Внуково), задержаны — 116 (65 в Шереметьево, 42 в Домодедово, 9 во Внуково).

Задержки провоцируют, в частности, профилактические работы по очистке аэродромов от снега и наледи, и специальная обработка воздушных судов перед вылетом. Там заявили, что задержек продолжительностью свыше двух часов пока нет.

По словам собеседника агентства, в Домодедово и Внуково не смогли приземлиться девять самолетов: «По решению командиров воздушных судов самолеты ушли на запасные аэродромы в "Шереметьево", Нижний Новгород и Воронеж. Еще один частный борт ушел на запасной аэродром в Хельсинки».

В Москве из-за последствий снегопада погиб один человек, пятеро пострадали. Погодные условия могут ухудшиться, столичное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.

В метеобюро Москвы и Московской области снегопад назвали рекордным за всю историю наблюдений.

По теме

Отель "Карелия" подал в суд на журнал из-за слишком откровенных фото
04.02.18 15:38
ФОТО и ВИДЕО: Жители Петрозаводска поддержали олимпийцев забегом в семейных трусах и керлингом с утюгами
04.02.18 09:00
Какие события ожидаются сегодня в Петрозаводске и Карелии?
04.02.18 08:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-02-04 16:22:29
"Мне это надоело, черт возьми,
И я лечу туда, где принимают".
Владимир Высоцкий.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2018, 16:26
Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу
31.01.2018, 16:59
В ГИБДД Карелии рассказали, придется ли сдавать экзамен при замене прав
31.01.2018, 19:40
Бывший муж Полины Гагариной раскрыл причину их развода
29.01.2018, 16:56
ВИДЕО: Сбитой поездом в Петрозаводске девушке через 2 дня должно было исполниться 20 лет
31.01.2018, 20:20
ФОТО: СМИ показали, как выглядит спальня Пугачевой и кабинет Галкина
28.01.2018, 11:19
ФОТО: Стали известны подробности страшного пожара в Петрозаводске - спасли 36 человек, трое оказались в больнице

Аналитика

01.02.2018 09:59
Обществоведение
Взятка или арендная плата? 1
Суд над Нелидовым близится к развязке.
Два ключа: как проходили президентские выборы в Финляндии 5
01.02.2018 09:09
"Просто подогнали под приговор" 2
29.01.2018 16:21
Водоканал – это серьезно
29.01.2018 10:38
"Смотрим глазами – видим мозгом"
29.01.2018 09:18
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2018 10:10
Личное мнение
Как не ошибиться с выбором автошколы
Что для вас будет определяющим при выборе автошколы? Логично, что вы ожидаете от нее высокого качества преподавания, адекватной цены, серьезной материальной базы, квалифицированных педагогических кадров, добросовестных инструкторов.
"Немножко зарвавшийся идеалист" 5
01.02.2018 17:24
"Раньше девушки на улице подходили знакомиться, а теперь письма пишут" 2
01.02.2018 15:12
Семь признаков сайта плохой автошколы
01.02.2018 10:34
архив чтиво

Медиа

Митинг-концерт в поддержку российских участников Олимпийских игр в Пхёнчхане
03.02.2018 20:56
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»