Вылет рейса "Москва-Петрозаводск" задержался на два часа из-за "снегопада века"

В столичном регионе продолжается мощный снегопад, который стал причиной задержки более сотни рейсов.

Четвертого февраля авиарейс "Москва-Петрозаводск" задержался на два часа. Самолет должен был вылететь из Домодедово в 12-50, однако фактическое время вылета сдвинулось на 14-54. Соответствующая информация содержится на сайте аэропорта Домодедово.

Как сообщает "Коммерсантъ", по состоянию на 14:10 в столичных аэропортах отменены 30 рейсов (25 в Домодедово и 5 во Внуково), задержаны — 116 (65 в Шереметьево, 42 в Домодедово, 9 во Внуково).

Задержки провоцируют, в частности, профилактические работы по очистке аэродромов от снега и наледи, и специальная обработка воздушных судов перед вылетом. Там заявили, что задержек продолжительностью свыше двух часов пока нет.

По словам собеседника агентства, в Домодедово и Внуково не смогли приземлиться девять самолетов: «По решению командиров воздушных судов самолеты ушли на запасные аэродромы в "Шереметьево", Нижний Новгород и Воронеж. Еще один частный борт ушел на запасной аэродром в Хельсинки».

В Москве из-за последствий снегопада погиб один человек, пятеро пострадали. Погодные условия могут ухудшиться, столичное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.

В метеобюро Москвы и Московской области снегопад назвали рекордным за всю историю наблюдений.