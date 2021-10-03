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Вылетел на "красный": два автомобиля жестко столкнулись ночью на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:06, 03 Октября 2021
фото: "Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии" https://vk.com/groups?w=wall-173290907_5778

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Жесткое столкновение двух автомобилей произошло около часа ночи 3 октября на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина в столице Карелии.

Видео с моментом аварии появилось в группе "Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии". 

Судя по записи с камеры наблюдения, ДТП произошло ночью 3 октября около 01.23.

Два автомобиля жестко столкнулись на регулируемом перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина возле здания бывшей поликлиники. Причем один из них - ВАЗ, как показывает видеозапись, двигался по проспекту Ленина на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. 

На место ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения  Петрозаводска (6 человек, 2 единицы техники). 

О пострадавших не сообщается.

 

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