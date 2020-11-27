"Автосалон" по перепродаже подержанных авто в Петрозаводске присваивал деньги клиентов

Петрозаводский городской суд вынес приговор обвиняемому в мошенничестве при перепродаже автомобилей – он в качестве посредника продавал чужие автомобили, а деньги присваивал.

По версии следствия, неоднократные факты мошенничества были совершены в период с 2015 по 2017 годы. Обвиняемый для перепродажи принимал автомобили на арендованной им автостоянке, находил покупателей, продавал машины, а деньги оставлял себе. Таким способом, по версии следствия, он присвоил деньги за 18 проданных автомобилей.

Общая сумма материального ущерба составила более 11,5 млн рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы как мошенничество.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы, имеет непогашенные судимости за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и кражу.

По совокупности преступлений суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного денежных средств в счет компенсации причинённого ущерба.

Приговор суда в законную силу не вступил.