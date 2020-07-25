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Выпавшая из автомобиля доска травмировала пешехода в Петрозаводске

Новости. Происшествия
08:43, 26 Июля 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
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Женщина-пешеход в Петрозаводске получила травмы из-за выпавшей из кузова проезжающего автомобиля доски.

На улице Сулажгорской возле дома № 97 в субботу, 25 июля в 13 часов 26 минут 38-летний водитель автомобиля "УАЗ" допустил падение перевозимого груза (доски) на проезжую часть, в результате чего телесные повреждения получила 54-летняя женщина-пешеход. 

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, водитель с места ДТП уехал, но впоследствии его нашли.

Женщине была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Карелии произошло смертельное ДТП с мотоциклистом. 

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