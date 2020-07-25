Выпавшая из автомобиля доска травмировала пешехода в Петрозаводске

Женщина-пешеход в Петрозаводске получила травмы из-за выпавшей из кузова проезжающего автомобиля доски.

На улице Сулажгорской возле дома № 97 в субботу, 25 июля в 13 часов 26 минут 38-летний водитель автомобиля "УАЗ" допустил падение перевозимого груза (доски) на проезжую часть, в результате чего телесные повреждения получила 54-летняя женщина-пешеход.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, водитель с места ДТП уехал, но впоследствии его нашли.

Женщине была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Карелии произошло смертельное ДТП с мотоциклистом.