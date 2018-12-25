Врач Офтальмологического центра Карелии рассказал, как человек, который никогда не пил и не курил, может потерять зрение, решив на праздник попробовать все и сразу.

"Курение плохо влияет на заднюю поверхность роговицы глаза. От курения клетки роговицы (эндотелий) могут страдать – как у тех, кто курит, и у тех, кто присутствует. Эти клетки, как и нервные, не восстанавливаются, - объяснил врач-офтальмолог Андрей Воронцов, - самое нехорошее от курения и алкоголя – это токсическая реакция на зрительный (глазной) нерв. Бывает, в глазное отделение больницы поступают подростки – юноши и девушки с алкогольно-табачной интоксикацией. Они в жизни никогда ничего "запретного" не употребляли и решили на Новый год отпраздновать. В результате: выпили, покурили - и ослепли".

Это такая мгновенная реакция зрительного нерва на токсины. Самое интересное, отмечает офтальмолог, что люди, которые хронически употребляют алкоголь и курят, более стойкие.

"Токсическая интоксикация иногда ведет к 50-процентной потере зрения. Но может случиться и так, что произойдет атрофия зрительного нерва, которая не лечится никак, и это приведет к полной слепоте", - сказал Андрей Воронцов.

Какие еще травмы глаз может получить человек в праздники и что делать, если вам в глаз прилетела пробка из-под шампанского или искра от бенгальского огня, читайте здесь.