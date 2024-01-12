Выплатой на детей от 17 до 18 лет обеспечили 569 семей из Карелии в прошлом году

Выплаты предусмотрены за счет средств бюджета республики.

В 2023 году выплатой на детей от 17 до 18 лет обеспечены 569 семей из Карелии, сообщили в паблике Минсоцзащиты республики.



Как отметили в группе, семьи, в которых дети с 17 до 18 лет обучаются в школе, получают выплату за счет республиканского бюджета.



Главой региона в прошедшем году было внесено предложение о введении нового пособия с 1 января 2023 года на детей от 17 до 18 лет, которые обучаются в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.



«Право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Карелии. В 2024 году это 19 802 руб. по северной части и 18 494 руб. кроме северной части). Размер выплаты зависит от доходов семьи заявителя и составит 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума на детей по соответствующей территории республики на дату подачи заявления. С начала года в республике выплатой обеспечены 569 семей на 580 детей», — сообщила Министр соцзащиты Карелии Ольга Соколова.



По вопросам оказания государственной социальной помощи необходимо обращаться в отделение Центра социальной работы Карелии по месту жительства. Дополнительная информация по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.