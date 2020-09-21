Пособия безработным с детьми предлагают увеличить и платить бессрочно

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить размер пособия по безработице для граждан с детьми и выплачивать их на постоянной основе.

Такая инициатива содержится в предложениях ФНПР к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 год, сообщает газета "Известия".

Как пояснил советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных, инициатива, по большей части, заключается в сохранении кризисной меры поддержки и применении ее на постоянной основе. По его словам, вопрос о о размере выплаты требует проработки, но предварительно можно говорить о величине прожиточного минимума на ребенка, который в целом по России составляет 10,7 тыс. рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".